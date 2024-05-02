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"Грабеж американцев" продолжается: в пользу Росимущества перешел еще один крупный актив

"Грабеж американцев" продолжается: в пользу Росимущества перешел еще один крупный актив

Сегодня 38K прочитали Здравствуйте, друзья! Потихоньку Россия показывает Америке «кузькину мать» и свой ответ на несправедливые санкции и повальную русофобию.

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Комментарии
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E
Ed
Создаем себе сами проблемы продажей земли, а потом, по случаю, корректируем с понтами собственное расп@@дяйство
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, Бог свидетель, не мы это начали, в смысле грабёж...
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17 час.
Нина Прыгун
распродавалось то все в 90 лихие
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13 час.

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