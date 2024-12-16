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Армия России берет под контроль Курахово (КАРТА)

Армия России берет под контроль Курахово (КАРТА)

Армия России ворвалась в Зеленовку и полностью заняла район высоток в Курахово, ВСУ контролируют теперь лишь промзону Кураховской ТЭС, сообщают украинские военные «Оставить эту зону можно только в том случае, если враг займет н.

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