Армия России берет под контроль Курахово (КАРТА)

Армия России ворвалась в Зеленовку и полностью заняла район высоток в Курахово, ВСУ контролируют теперь лишь промзону Кураховской ТЭС, сообщают украинские военные «Оставить эту зону можно только в том случае, если враг займет н.
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