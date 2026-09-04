WP узнал о военной игре в США по сценарию конфликта России и НАТО в 2028 году

Участники военной игры в США спрогнозировали уклонение Вашингтона от жёсткого ответа России.Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил о проведении в США военной игры, посвящённой возможному развитию конфликта между Россией и НАТО в 2028 году.
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