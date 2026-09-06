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Поварёнок с лучшими рецептами

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Запеченный картофель с вином и пряностями

Запеченный картофель с вином и пряностями

Чтобы придать особую изюминку любимой составляющей традиционного воскресного обеда, попробуйте хрустящий запеченный картофель, перемешанный с эмульсией из сливочного масла, пряностей и трав.

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