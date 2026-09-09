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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес: «Робин Райкконен – один из самых многообещающих гонщиков своего возраста. Цель «Ред Булл» – развивать его шаг за шагом»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес высказался о подписании 11-летнего Робина Райкконена, сына чемпиона «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконена , в молодежную систему.

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