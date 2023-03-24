Не возвращение в СССР, а заимствование полезного опыта Союза

Дмитрий Медведев на встрече с оборонщиками цитирует (о, ночной кошмар либералов!) телеграмму Иосифа Сталина с угрозой наказать за срыв плана, Михаил Мишустин возвращает РУДН советское название «имени Патриса Лумумбы», который был знаменем антиколониальной борьбы СССР в Африке, Минюст каждый день клеймит позором новых иноагентов (аналог врагов народа), по телевизору Соловьёв уже который год призывает вернуть СМЕРШ и многое другое — неужели Россия возвращается во времена Союза? Для кого-то, в основном из столичной тусовки, это ужасное явление, тоталитаризм, «совок» и прочее.