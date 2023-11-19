Захарова ответила на обвинения Молдавии по вмешательству РФ в выборы

Global Look Press/Diego Herrera/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с "Известиями" ответила на обвинения молдавского правительства о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране.
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