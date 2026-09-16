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Регионы России

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Глава Еврокомиссии предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Глава Еврокомиссии предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС и Канада занимают аналогичные позиции по ключевым вопросам, включая ситуацию в Украине, вопросы обороны, снабжения сырьем и цепочки поставок.

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