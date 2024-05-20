Ученые узнали, что изменения климата обостряют депрессию и шизофрению

Скачки температур, как выяснилось, влияют на здоровье мозга. Изменения климата могут служить причиной ухудшения эмоционального состояния и обострения неврологических заболеваний, в том числе деменции, депрессии, а также инсульта.
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