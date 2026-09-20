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FiNE NEWS

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Камила Валиева с горящими глазами: «Мы будем драться за каждое право!»

Камила Валиева вышла к журналистам после контрольных прокатов с таким огоньком в глазах, что сразу стало ясно: эта девушка не намерена просто кататься в России и ставить галочки в календаре.

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