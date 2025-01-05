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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова не выступит в шоу «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Ее заменит Косторная

Шоу Евгения Плющенко пройдет 11 января. «Уважаемые зрители, доносим до вашего сведения, что по семейным обстоятельствам Александру Трусову в роли Мари заменит чемпионка Европы и Финала Гран-при – Алена Косторная», – сообщается на сайте заказа билетов.

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