В Нижегородской области полицейские выявили свыше трёх тонн немаркированной рыбной продукции

В ходе расследования ранее возбуждённого уголовного дела по незаконному вылову рыбы полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен еще житель Чкаловского района Нижегородской области.
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