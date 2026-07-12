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Спорт Уик-Энд

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У «Спартака» состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все постоянно менять трансферами – Ташуев

У «Спартака» состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все постоянно менять трансферами – Ташуев

«Потянет ли состав московского «Спартака» на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне? У «красно-белых» состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все менять трансферами постоянно, - заявил главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев.

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