У «Спартака» состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все постоянно менять трансферами – Ташуев

«Потянет ли состав московского «Спартака» на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне? У «красно-белых» состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все менять трансферами постоянно, - заявил главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев.