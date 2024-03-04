В Скопинском районе в аварии скончалась 64-летняя пассажирка

Авария произошла около 07:30 на 244-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной версии полиции, 43-летний житель Тамбовской области на внедорожнике Volkswagen Touareg врезался в седан Toyota Camry под управлением 42-летнего москвича.
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