«Всё очень серьёзно»: На Западе оценили жёсткое заявление Владимира Путина

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube оценил жёсткое заявление президента России Владимира Путина после призыва генсека НАТО Столтенберга разрешить Киеву наносить удары по российской территории.
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