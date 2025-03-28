Bloomberg спрогнозировал нехватку туалетной бумаги в США из-за пошлин. Трамп планирует повысить пошлины на канадскую древесину хвойных пород до 27%, а также ввести дополнительные сборы, чтобы в итоге увеличить ставку до 50%, пишет агентство.