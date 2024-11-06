Вице-спикер сейма Польши Босак предложил шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак заявил в эфире Польского телевидения, что Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии