На новосибирских трассах из-за непогоды введены ограничения

Ограничения действуют как для грузового, так и доя пассажирского транспорта. В Новосибирской области с 16:45 (время местное) сегодня, 16 марта, введено временное ограничение движения транспорта по региональным трассам.
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