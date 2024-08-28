Топ-3 рецепта освежающего лимонада

Лимонад – это не просто напиток, это настоящее настроение лета! Сразу представляется море, солнце пляж или же дача, веселые посиделки с друзьями и бадминтон на природе! А еще это отличный напиток для романтического пикника в парке.
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