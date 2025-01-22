Кандидаты в водители не смогут получить права в автошколах Казахстана

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в связи с многочисленными публикациями и распространением недостоверной информации о том, что выпускники автошкол не могут сдать экзамены на водительские права из-за ошибок в базе данных Госкорпорации, прояснило ситуацию.