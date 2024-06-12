Си Цзиньпин в ответном письме профессору университета Цинхуа Яо Цичжи призвал внести новый вклад в превращение страны в сильную державу в сферах образования, науки и технологий

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном письме академику Академии наук Китая, профессору университета Цинхуа Яо Цичжи призвал внести новый вклад в превращение страны в сильную державу в сферах образования, науки и технологий.
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