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Скопинский банк Ивана Рыкова — первая в России пирамида, появившаяся за 100 лет до МММ

Скопинский банк Ивана Рыкова — первая в России пирамида, появившаяся за 100 лет до МММ

Как работают финансовые пирамиды в наши дни, знают все. Но о том, что это не такой уж и современный способ обмана, известно немногим.

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