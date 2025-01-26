Иркутян предупредили о вирусе «Мамонт» в Telegram

Прокуратура Иркутской области предупреждает о всплеске мошенничества через Telegram. Злоумышленники рассылают файлы с вопросом «Это ты на видео?», которые на самом деле являются вредоносными APK-файлами с вирусом «Мамонт».
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