НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Луис Энрике: «Мбаппе – лучший в мире, номер один. Как человек он еще лучше, хоть это и кажется невозможным»

Луис Энрике: «Мбаппе – лучший в мире, номер один. Как человек он еще лучше, хоть это и кажется невозможным»

«Должен сказать, что и до прихода в клуб знал Мбаппе как футболиста. Это игрок высочайшего уровня, мирового класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх