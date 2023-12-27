RV: Между ВСУ и ВС РФ началось решающее сражение за Авдеевку

Российские военные приступили к новому этапу наступления в районе Авдеевки. Об этом сообщает канал “Русская весна” в Telegram, ссылаясь на бойцов Вооруженных Сил Российской Федерации, которые выполняют задачи на данном направлении.
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