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Закон, порядок, государство

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Связисты ЮВО провели радиотренировку с использованием современных средств связи в Ставропольском крае

Связисты ЮВО провели радиотренировку с использованием современных средств связи в Ставропольском крае

Также в ходе отработки нормативов, личный состав отработал вопросы противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника на основе опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.

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