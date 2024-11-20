Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Gold
    А что, уже началось переселение семей из Европы в Россию? О каких ударах можно говорить, у наших командиров самое дор...Можете плакать: р...
  • Сергей Алексеев
    Одной ракетой по Пентагону, очень нужно для просветления мозгов...Можете плакать: р...
  • Иван Иванов
    В том то вся и беда. Угрожать и бить- две разные вещи. И так не так и так не эдак. Или третья мировая(чего мало кто х...Можете плакать: р...

"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

© NIKOLAY GYNGAZOV/ GLOBAL LOOK PRESS Не так давно нашлись те, кто решил лишить русский народ его места в истории, отменить его как основную силу и творца исторического процесса, превратить историю России в мешанину произвольно перечисленных народов и языковых групп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх