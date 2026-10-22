Мощное 22 октября: «Бруклин» с Дёминым против «Хорнетс», СКА — «Сибирь» в КХЛ, битва Медведева с Симабукуро, а также «Ювентус» — «Ренн»! ✅ 🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:3 НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2026, четверг.
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