Не только о футболе

Мощное 22 октября: «Бруклин» с Дёминым против «Хорнетс», СКА — «Сибирь» в КХЛ, битва Медведева с Симабукуро, а также «Ювентус» — «Ренн»! ✅ 🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:3 НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2026, четверг.