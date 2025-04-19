Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего ИСИДОРА, митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим и мирянам Смоленской и Вяземской епархий Русской Православной Церкви Всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! С неизреченной радостью о Господе Воскресшем приветствую вас вечно новым и жизнеутверждающим благовестием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Светозарная пасхальная ночь вновь озаряет наши сердца Божественным светом, и Церковь ликующе воспевает: «Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждается» (Песнь 3 Пасхального канона).