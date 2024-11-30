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Перехват Конли и подбор в нападении Гобера помогли «Миннесоте» удержать победу в матче с «Клипперс»

На последней минуте перехват Майка Конли и подбор в нападении от Руди Гобера помогли «Вулвз» удержать минимальный перевес.

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