Про охотников за семейным счастьем…

Мезальянс все еще остается привилегией сословного брака. И это — тема очередного нашего диалога с коммуникатором Сергеем Ионовым… — Был в моей жизни период, Владимир Васильевич, когда я руководил одним весьма популярным в городе развлекательным заведением.