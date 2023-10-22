США готовится развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса

Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО и дополнительные батальоны ЗРК Patriot. «Я активизировал развертывание батареи THAAD, а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему Ближнему Востоку для усиления защиты американских войск», — заявил глава Пентагона Ллойд ….