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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

США готовится развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса

Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО и дополнительные батальоны ЗРК Patriot. «Я активизировал развертывание батареи THAAD, а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему Ближнему Востоку для усиления защиты американских войск», — заявил глава Пентагона Ллойд ….

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