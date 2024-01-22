FT: Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта продовольствия Украины

ТАСС/Zuma Варшава смогла добиться уступок от Евросоюза по вопросу ограничения экспорта украинского продовольствия, сообщили в Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
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