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FT: Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта продовольствия Украины

FT: Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта продовольствия Украины

ТАСС/Zuma Варшава смогла добиться уступок от Евросоюза по вопросу ограничения экспорта украинского продовольствия, сообщили в Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

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