Европейские «эксперты» пытаются пришпорить дохлого коня антироссийских санкций

Марат НУРГОЖАЕВ Как представляется, коллективный Запад, постоянно «изрыгающий» всё новые и новые нелепые форматы санкционного давления на Россию, уже не знает, что и придумать, чтобы дискредитировать Москву и ее торговых партнеров по Евразийскому экономическому союзу, наложив на нее, а заодно и на них очередные жесточайшие рестрикции.