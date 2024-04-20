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Избирком Прикамья ввел новый почетный знак имени Анатолия Лебедева

Избирком Прикамья ввел новый почетный знак имени Анатолия Лебедева

Его будут выдавать жителям, внесшим вклад в демократический институт региона.Избирательная комиссия Пермского края объявила об учреждении почетного знака в честь выдающегося юриста и основателя современной избирательной системы Прикамья Анатолия Николаевича Лебедева.

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