Фотографию с айсбергом, который потопил «Титаник», выставят на аукцион

Фотография айсберга, который потопил «Титаник» / © wikipedia Снимок, ставший уникальным, сделал сотрудник похоронного бюро Джон Сноу-младший с корабля «Маккей-Беннетт», прибывшего на место крушения «Титаника».
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