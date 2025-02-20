Украине советуют шантажировать Трампа дружбой с Китаем

ДЗ

Дмитрий Зайцев

После кидалова с Мотор Сич? Кох остатки мозгов потерял. Если Китай что-то замутит на Украине, то только в своих интересах и с оглядкой на Россию. В предверии торговой войны с штатами Китай не будет портить отношения с Россией.