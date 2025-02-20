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Украине советуют шантажировать Трампа дружбой с Китаем

Украине советуют шантажировать Трампа дружбой с Китаем

Киев может перейти к сотрудничеству с Китаем», если США прекратят поставки оружия и финансирование. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а Китай спросили?
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20 час.
владимир рябченко
Ай, да Кох...
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15 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
После кидалова с Мотор Сич? Кох остатки мозгов потерял. Если Китай что-то замутит на Украине, то только в своих интересах и с оглядкой на Россию. В предверии торговой войны с штатами Китай не будет портить отношения с Россией.
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8 час.
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