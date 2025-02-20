Киев может перейти к сотрудничеству с Китаем», если США прекратят поставки оружия и финансирование. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Украине советуют шантажировать Трампа дружбой с Китаем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
а Китай спросили?
Ответить
20 час.
владимир рябченко
Ай, да Кох...
Ответить
15 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
После кидалова с Мотор Сич? Кох остатки мозгов потерял. Если Китай что-то замутит на Украине, то только в своих интересах и с оглядкой на Россию. В предверии торговой войны с штатами Китай не будет портить отношения с Россией.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии