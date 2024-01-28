Кузнецов сделал 2 передачи в матче с «Далласом». У него 17 очков в 43 играх сезона

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Нападающий «Вашингтона» сделал 2 передачи в матче против «Далласа» (4:5 ОТ). Теперь на счету Евгения Кузнецова 17 (6+11) баллов в 43 играх сезона.