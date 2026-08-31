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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винус о своих планах после US Open: «Не думаю, что должна это обсуждать»

46-летняя Винус Уильямс прокомментировала позднее начало матча с Софией Кенин в первом круге US Open .

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