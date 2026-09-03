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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 3 сентября 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 3 сентября 2026 года

Дефицит и рост цен затронули практически все регионы. Топливный кризис в России, начавшийся ещё весной, к началу осени не только не пошёл на спад, но и обрёл новые черты.

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