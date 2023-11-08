В России наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса

Уход иностранных компаний из страны и постоянное появление новых санкций привели к тому, что арбитражные суды стали чаще обычного использовать против иностранных ответчиков обеспечительные меры, сообщает РБК со ссылкой на МЭФ Legal.
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