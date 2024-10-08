Протаранивший десяток машин в Подмосковье оказался водителем-новичком

Стали известны подробности о водителе, который снес десять машин в Подмосковье на самосвале. Он недавно приехал из волгоградского города Суровикино и только перешел на эту работу из-за необходимости содержать пятерых детей.
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