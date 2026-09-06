Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ИИ – ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ОПАСНЫЙ ПАРАЗИТ

▪ИИ может подсовывать ложные и даже преступные решения. Кто за это ответит?▪Кому удобно прятаться от ответственности за решения, которые принимает обезличенный ИИ▪Понимают ли технократы, что ИИ может быть опасным паразитом, разрушающим мир▪Нужен ли цифровой «Интерпол», который будет присматривать за тем, чтобы искусственный разум не навредил человечеству▪Государство практически лишено инструментов контроля за ИИ.

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