ИИ – ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ОПАСНЫЙ ПАРАЗИТ

▪ИИ может подсовывать ложные и даже преступные решения. Кто за это ответит?▪Кому удобно прятаться от ответственности за решения, которые принимает обезличенный ИИ▪Понимают ли технократы, что ИИ может быть опасным паразитом, разрушающим мир▪Нужен ли цифровой «Интерпол», который будет присматривать за тем, чтобы искусственный разум не навредил человечеству▪Государство практически лишено инструментов контроля за ИИ.