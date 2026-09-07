Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день

Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова должна была стать личным семейным праздником. Но уже в первые дни после торжества оказалось, что скрыть его от общественного внимания практически невозможно.
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