TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день

Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день

Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова должна была стать личным семейным праздником. Но уже в первые дни после торжества оказалось, что скрыть его от общественного внимания практически невозможно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя