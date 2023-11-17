МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Электробусы из парка «Митино» перевезли 2,5 млн пассажиров за четыре месяца

За четыре месяца на электробусах, которые обслуживает электробусный парк «Митино», совершено около 2,5 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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