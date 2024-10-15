ВОЗ: отключения электроэнергии на Украине зимой могут достигать 20 часов в сутки

Предстоящей зимой Украина может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, которые будут достигать 20 часов в сутки, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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