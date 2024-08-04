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В Самаре мошенники украли у 38-летнего слесаря 4 млн

В Самаре мошенники украли у 38-летнего слесаря 4 млн

38-летний слесарь из Самары, пострадавший от мошенников, обратился в полицию, рассказав о том, как он стал жертвой хитроумной схемы.

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