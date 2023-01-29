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Ничушкин не сыграл с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела. Он пропустил 2-й матч подряд

Валерий Ничушкин не сыграл с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела. Форвард «Колорадо» пропустил второй матч подряд.

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