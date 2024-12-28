В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что США под предлогом борьбы с терроризмом хотят оккупировать богатые нефтью районы Сирии.
В СВР заявили о секретном плане США по Сирии
Комментарии
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Анатолий Зотов
У амеров своя нефть есть. Только её везти надо, да и самим нужна. Нефть - это деньги(доллары). Амеры добывают нефть в Сирии и продают никуда не возя. Получают деньги. Поправляют свои дела. Если им не дать добывать нефть в Сирии, то денег у них не будет. Всё просто.
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11 час.
Alex Nемо
Ау, автор. Видимо вам не известно что США и Турция давно контролируют основные нефте-газовые районы Сирии, еще до того как Россия вписалась за Ассада! Я не думаю что в СВР работают люди которые этого не знают.
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10 час.
АЖ
Александр Жигилий
Что, только сейчас об этом дошло????
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1 час.
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