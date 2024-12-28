В СВР заявили о секретном плане США по Сирии

Анатолий Зотов

У амеров своя нефть есть. Только её везти надо, да и самим нужна. Нефть - это деньги(доллары). Амеры добывают нефть в Сирии и продают никуда не возя. Получают деньги. Поправляют свои дела. Если им не дать добывать нефть в Сирии, то денег у них не будет. Всё просто.