Плющев: «Авангард» идёт к тому, чтобы в плей-офф вновь быть загнанной лошадью»

Фото: hawk.ru Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике кадровую политику и игровую модель омского «Авангарда» в нынешнем сезоне.
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